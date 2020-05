Tigre Castillo destruye a la Selección: "Antes iban los mejores, ahora solo van por farándula"

Jairo Castillo, quien fuera campeón con la Selección Colombia de la Copa América en 2001, volvió aparecer en los medios y opinió sobre la actualidad de la Tricolor. El exjugador aprovechó el espacio para criticar con vehemencia la forma en la que se realizan las convocatorias del equipo.

En pocas palabras, el 'Tigre' aseguró que el equipo patrio se volvió en una vitrina donde se exhiben los jugadores "más populares". Según él, muchos llegan a vestir la camiseta amarilla sin mérito alguno y sin siquiera ser los mejores del momento en su posición en el país.

"Antes a la Selección iban los mejores de cada equipo, ahora cambió eso, ahora es por nombre, farándula, redes, votación".

Aunque no se refirió a algún futbolista en particular, sí prefirió añadir una reflexión más a su crítica inicial: "En la Selección tienen que estar los mejores, los que estén jugando en ese momento, el que esté en la actualidad bien... los que no están jugando no tienen que estar en la Selección", dijo Castillo en entrevista para los micrófonos de Caracol Radio.

