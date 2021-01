Todo listo: se definió futuro de Rubert Quijada con Alianza Lima para el 2021

Alianza Lima no quiere repetir en ningún sentido lo que fue el 2020. A fin de la temporada pasada descendieron por distintos responsables: jugadores, entrenadores, dirigentes y acreedores.

Por eso, desde aquel fatífico 28 de noviembre hay una especie de purga en el equipo del Pueblo. Primero volaron Ahmed y Marulanda, luego Ascues y Arroé y hace poco sacaron a Butrón y Cruzado. Suman ya más de 15 salidas y aún faltan por confirmar algunas.

No se sabe aún, por ejemplo, qué va a pasar con Beto da Silva y con Patricio Rubio. Aún se negocia con ellos y no se anuncia sus salida, a pesar de que ha habido rumores sobre ambos.

Otro de los que no se sabía sobre su destino era Rubert Quijada. Este jueves, sin embargo, distintas fuentes informaron que a pesar de su voluntad, el venezolano no continuará en la Victoria.

"Rubert Quijada (31) no podrá cumplir su deseo de querer continuar en Alianza Lima porque no está en los planes de la institución para esta temporada", señaló por ejemplo José Varela de Líbero. "Se ha decidido que Rubert Quijada no renueve con el equipo. El comando técnico ha decidido evaluar otras opciones para el puesto", señaló Kevin Pacheco de RPP por su parte.

Así, todo parece indicar que el defensor parta a otro equipo. Si regresa a Caracas o se queda en el fútbol peruano ya se verá. Ahora, se espera el comunicado oficial del club ¡Sin gloria y con pena!

