Tranquilos: Desde Millonarios aclaran todo el tema sobre el presunto nuevo torneo

La noche del 16 de julio será considerada como histórica. En el último encuentro entre dirigentes del rentado profesional colombiano se filtró una idea que ha generado todo tipo de repercusiones.

Al parecer los clubes de mayor tradición tendrían pensado abandonar la Dimayor para organizar un nuevo campeonato, en un hecho que ha sido el tema central de los diferentes medios deportivos de todo el territorio nacional.

Para calmar las aguas, uno de los accionistas de Millonarios entregó sus apreciaciones a la W en las cual admitió el interes de los equipos por crear una nueva competencia, pero aseguró que por el momento las condiciones no están dadas para hacerlo.

"No es una realidad objetiva que podamos crear una nueva liga, no es que no se deba, es que no podemos en este momento.Hoy tenemos que enfocarnos en que haya una nueva dirigencia y que haya unidad”, dijo.

Serpa remarcó que el descontento existe entre las instituciones y por esta razón, los equipos están motivados a tomar esta determinación, pero la realidad es que la ejecución es un asunto realmente complejo. "Usted entiende la distancia que hay entre pensar y ejecutar, sobre todo en un tema como estos? Yo no creo que valga la pena enredarnos en eso. Aquí hay que seguir buscando propósitos comunes y trabajar por el bien del futbol colombiano".

