Tras el empate entre Atlético y River, Zielinski quiso hacer una aclaración

Otra vez Ricardo Zielinski, como con Belgrano de Córdoba allá por 2011, se puso el traje de verdugo de River.

No venía bien su Atlético Tucumán, pero consiguió arrancarle un empate como local al Millonario que no hizo otra cosa que frustrarle sus chances de campeonar, favoreciendo a Boca que ganó en La Bombonera y se quedó con el título.

Finalizado el encuentro, sin embargo, El Ruso sintió la necesidad de hacer una aclaración a la prensa y también a todos los hinchas de River, que empezaban a masticar la bronca y la decepción de un torneo que se les escapó tras pasar ocho fechas consecutivas liderando las posiciones.

"NOSOTROS NO LE QUITAMOS NADA A NADIE"#CentralFOX | El 'Ruso' Zielinski analizó el empate ante River y evitó entrar en polémicas por la interferencia de Atlético Tucumán en la pelea por la #SuperligaxFOX. pic.twitter.com/6GZEu2S5p6 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 8, 2020

"Teníamos la intención de ganar, porque queremos ver si podemos sumar para acercarnos a una copa. Todavía faltan once partidos. La problemática del partido no es nuestra, vinimos a hacer nuestro trabajo. Lamentablemente no pudimos ganar", expresó.

Y agregó: "Nosotros no le quitamos nada a nadie. Tratamos de jugar todos los partidos para ganar. La situación de los demás no es nuestra".

El empate ante River no logra torcer la difícil actualidad de Atlético Tucumán, que acumula ya seis partidos sin conocer la victoria, entre Superliga y Copa Libertadores.

