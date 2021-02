Triste historia: reapareció el joven hincha de Platense que fue furor en Videomatch

Ayer, luego de 22 años, el Club Atlético Platense retornó a la Primera División del fútbol argentino.

Fueron décadas de sufrimiento en las que el histórico equipo de Vicente López debió jugar incluso en la B Metropolitana y superar una quiebra.

Ahora dirigidos por el Chocho Llop, el Calamar venció anoche a Estudiantes de Río Cuarto por penales y se convirtió en el segundo ascenido tras Sarmiento de Junín.

Esto hizo que los memoriosos y nostálgicos se pusieran a repasar archivos de cuando el equipo Marrón estaba aún en la división de honor.

Así se llegó al video de un niño que asistió a VideoMatch, programa furor en los 90' conducido por Marcelo Tinelli.

El segmento -auspiciado por una reconocida marca de helados- consistía en que pequeños hinchas de otros clubes reconocieran su 'fanatismo' por San Lorenzo para obtener un cono.

Ese nene soy yo, y cada vez que veo el video me angustia mucho. No queria ser de platense, yo quería ser de River. Pero sabía que eso podía traerme un gravísimo problema con mi viejo. Entonces no me quedó otra que resignar el helado y los muñecos que me ofrecía Tinelli. https://t.co/FMB1yyzqPt

Sin embargo, este nene se mostarba firme ante la insistencia del periodista (fanático del Cuervo) y se ganó un lugar en el corazón de la hinchada de Tense.

Las redes sociales dieron con el protagonista, quien contó la dura y trágica historia que se escondía detrás de esa escena.

"Ese nene soy yo, y cada vez que veo el video me angustia mucho. No queria ser de platense, yo quería ser de River. Pero sabía que eso podía traerme un gravísimo problema con mi viejo. Entonces no me quedó otra que resignar el helado y los muñecos que me ofrecía Tinelli. Tendría 5 años y, probablemente como cualquier nene, prefería comer el helado. Y todo fue risas para la cámara. Me acuerdo a la perfeccion como si hubiese sido ayer ese momento. De terminar de rechazar el helado y mirar a mi viejo como preguntandole "¿Estuve bien?" Y su mirada de aprobación. El terror con el que me acerqué a mi viejo. Porque yo tenía que ser sí o sí de platense. No podía elegir otro club, porque sino se me venía la noche. No se si alguien leerá esto, pero me estoy saco un tremendo peso de encima al contarlo. Está claro que ese terror no era casual. Sé que por decir que era hincha de otro club se podía venir una golpiza infernal, como las que estaba acostumbrado. Así que obviamente rechazar el helado era algo menor ante esa circunstancia", narró Federico Tineo en Twitter.