Ex Universitario es tendencia en redes sociales por rutinas de ejercicios

Se retiró del fútbol a los 29 años, pero no dejó de practicar deporte y hoy enseña a todos mediante las redes sociales a como tener un cuerpo atlético. El exvolante de Universitario, Miguel Cevasco es uno de los más vistos en Tik Tok debido a sus rutinas de ejercicios.

Luego de jugar en Sport Victoria la temporada 2015, Miguel se hizo coach deportivo y es furor en las redes sociales: "Hemos abierto una plataforma virtual de entrenamiento por el tema de la pandemia, entrenan vía Zoom de lunes a domingo en vivo, donde el cliente se puede conectar por la mañana, tarde o noche”, indicó en una reciente entrevista a La República.

“No lo decidí, se fue dando. Yo tenía la escuela de fútbol, pero seguía entrenando y me empecé a capacitar en este tema. Me junté con unos amigos, unos socios y abrimos el centro de entrenamiento. Igual nunca descarto ser entrenador de fútbol, quizá más adelante. Pero ahora me incliné más por este lado”.

Como futbolista, Miguel Cevasco debutó con Universitario el 2004. Luego pasó por Hapoel Kiriat Shmona de Israle, Juan Aurich, León de Huánuco, José Gálvez, UTC y Sport Victoria.

Debido a su buen rendimiento con los cremas la temporada 2005, fue convocado por Freddy Ternero para disputar la Copa Kirin de ese año.

