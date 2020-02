#ElVBARCaracol



����⚽️ Iván Valenciano: ''El Flamengo tiene una historia demasiado larga y es importante plasmarlo en una camiseta, pero Junior no tiene una historia tan larga, no tiene títulos internacionales, yo no le pondría nada''



⬇️➡️���� pic.twitter.com/ug8cMWuB85