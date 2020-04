Vega, el defensor argentino que narró el terror que se vive en Ecuador por el coronavirus

Hace ya bastante que el coronavirus dijo presente en todos y cada uno de los países de Sudamérica. Sin embargo, no todos afrontan el mismo panorama ante el desembarco de esta pandemia. Algunos de ellos mantienen al COVID-19 más controlado mientras que otros tantos se ven envueltos en una situación absolutamente alarmante y preocupante, con números escalofriantes en cuanto a infectados y fallecidos. Este último es el caso de Ecuador, donde se viven horas muy dramáticas.

Este viernes, el Ministerio de Salud de Ecuador precisó detalles sobre los números actualizados y no son nada alentadores. Para colmo, los fallecidos se amontonan en las calles y el hambre crece entre la población. Por supuesto, y, como no podía ser de otra manera, el fútbol en dicho país lleva un largo tiempo detenido. Y los jugadores que militan en Ecuador sufren en carne propia por el avance del coronavirus, incluso cuando no se trata de protagonistas de esa nacionalidad.

Leandro Vega junto a sus familiares.

Ese es el caso de Leandro Vega, defensor central argentino de 23 años de edad que actualmente defiende la camiseta de Emelec. El jugador surgido de las divisiones inferiores de River Plate y con pasado en Newell's Old Boys de Rosario y San Martín de San Juan le brindó declaraciones a 'Clarín' y en las mismas compartió precisiones sobre el terror que se encuentra viviendo en Ecuador, sobre todo en Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por esta pandemia.

"Las imágenes son reales, dejan a las personas muertas en la calle, en las veredas, en las casas. No los van a buscar y los queman. Es muy jodido lo que está pasando. No quieren levantar a los muertos en las calles. No se puede creer lo que se ve, estamos sufriendo, es terrible", comenzó exteriorizando el jugador que se encuentra militando en el fútbol ecuatoriano desde el año 2018 y que fue parte del plantel de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

"Tenemos miedo, sí. Y me da más miedo porque estuve trabajando con un kinesiólogo que venía a casa a ayudarme con la recuperación de mi lesión y ahora está infectado. Hace una semana y media dejó de venir porque empezó con síntomas y hace tres días le dio positivo el test. Entonces uno no sabe cuándo puede llegar el virus. A los hospitales no se puede ir porque están colapsados y los médicos están a full. A uno de los útileros del club le dio positivo y está en su casa porque hace dos días fue a un hospital y estuvo afuera sin poder entrar", completó.

