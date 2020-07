Verón: "A Carlos Tevez lo quiero, pero no comparto su mirada"

Y bueno, no podía ser de otra manera. Argentina es el país de las grietas, donde ante cada situación surgen dos bandos que se enfrentan por tener posturas distintas.

En el mundo del fútbol, el gran tema es si volver o no a los entrenamientos, teniendo en cuenta que los contagios de coronavirus todavía no están contenidos.

Varias voces importantes hablaron sobre esto, y Juan Sebastián Verón se sumó para dejar en claro su forma de ver las cosas.

"A Carlos (Tevez) lo quiero pero no comparto. La mirada es muy corta. Todos tuvimos alguien cercano enfermo. Pero no mueve la aguja, lo que la mueve es que si no volvemos la tele no paga más, tenemos que desarmar los planteles. Ahí bajemos la persiana y el año que viene vemos qué pasa. Pero va a quedar muchísima gente en la calle", comenzó diciendo en respuesta al jugador de Boca, quien manifestó que para él no era prioridad que regrese la actividad.

Luego, en diálogo con Los Más Grandes, el presidente de Estudiantes de La Plata agregó: "Es un momento de incertidumbre, nosotros por suerte tenemos el club ordenado, pero se dilató muchísimo la vuelta a los entrenamientos, las reuniones tendrían que haberse dado hace tiempo. Los que antes tenían una insensibilidad al hablar de volver a entrenar, hoy son los que piden la vuelta cuando antes".

Y agregó: "Para todos hubiera sido mejor que nos anuncien que podríamos volver a finales de agosto. Era una buena solución para que los clubes puedan planificar con los jugadores y los cuerpos técnicos”.

Cerrando, contó que lo que lo aleja de la AFA "es no saber cómo se van a hacer las cosas, cuándo vamos a jugar, ni dónde", y sentenció: "En el fútbol argentino nunca se previene, siempre se acciona sobre el problema. Al día de hoy, no tenemos nada sobre la vuelta del fútbol, ninguna fecha confirmada".

