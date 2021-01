Ella no le atendía y él le tiró el meme de Vignolo: "¿Y si te llama Román?"

Hace muchos meses, la frase "Y si te llama Román" quedó inmortalizada por Sebastián Vignolo, quien a todos los entrevistados le consultaba sobre la posibilidad de llegar a Boca, club donde se encuentra trabajando el máximo ídolo de la historia del club.

Claro, siempre que ocurre algo así con un personaje muy famoso, la situación se vuelve un meme. Desde ese día, siempre la gente se divierte con el "Y si te llama Román", pero ayer hubo un héroe anónimo.

No sabemos bien cómo fue la situación, pero llamó a una chica, quien no lo atendió. "¿No te diste cuenta que no te quiero atender?, no me llames más, no estoy lista para hablar", le escribió.

A lo que él, con una orgininalidad espectacular, le mandó el meme de Sebastián Vignolo. ¡Y si te llama Román le tiró!

En Twitter explotó. Y no era para menos...

