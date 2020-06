Wanchope Ábila desmintió tener coronavirus: "No estuve en ningún asado"

En las últimas horas, distintos medios publicaron la supuesta información de que Ramón Ábila, delantero de Boca, había participado de un asado con personas que después dieron positivo de coronavirus.

El futbolista, en sus redes sociales, se encargó de desmentir todo esto: "Bueno, como ya están hablando y diciendo muchas mentiras, quiero aclarar que yo no estuve en ningún asado, ni con los supuestos contagiados de covid-19, ni con nadie. Tampoco participé de ningún torneo de fútbol, ni nada por el estilo".

Además, explicó: "En todo caso, tendrían que salir imágenes de eso, pero qué raro que no hay nada, como siempre. Me molesta tener que desmentir algo que no es verdad sobre un tema tan delicado como este. No tengo ningún síntoma de nada, tanto yo como mi familia, estamos muy bien de salud".

⚠️ AHORA | @wanchopeabila9 DESMIENTE en su cuenta de Instagram los rumores que lo vinculaban a que había participado en Cordoba de un asado con personas supuestamente “infectadas” de COVID-19 pic.twitter.com/eDRCv2bvBb — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) June 12, 2020

Por último, Wanchope cerró con un mensaje para todos sus seguidores, quienes esperan ansiosos la vuelta del fútbol: "Yo sigo respetando todo lo que hay que hacer para volver a nuestra vida normal lo antes posible. Gracias por lo mensajes y quédense en sus casas".

Una buena noticia para el Mundo Boca. Wanchope no corrió riesgos de contraer la enfermedad y se está cuidando en su casa. Seguramente, imaginamos, esperando con ansiedad volver a las prácticas.

