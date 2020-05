Yepes sobre Pékerman: "No terminé enojado con él, nos alejaron las situaciones"

Mucho antes de que Mario Alberto Yepes terminara su carrera, ya se empezaba a vislumbrar en él su intención de continuar vinculado al fútbol desde la parte dirigencial. Primero probó el rigo de ser director técnico y ahora hace su aporte como Director Deportivo de la Selección Colombia. Más allá de los cargos, el exfutbolitsta ve la oportunidad en esta campo de compartir toda su experiencia.

Con el Mundial de Brasil 2014, Mario Yepes le puso el moño definitivo a su carrera. Si bien jugó un par de años más, pronto vino su retiro de la Selección y del fútbol profesional. Una vez afuera, quiso vincularse con el proceso de Pékerman, pero no pudo intervenir. En varios oportunidades, habló con la prensa y dejó en el aire una posible rencilla con el DT argentino.

Precisamente sobre esto fue consultado en la entrevista que concedió, en vivo, para el programa '90 minutos', en Fox Sports Argentina. Federico 'el Negro' Bulos le preguntó si en realidad terminó enojado con José Néstor.

"Lo logrado no se lo puede quitar nadie a José. Cuando yo salgo de la Selección hay un distanciamiento normal. Cuando quise tener un acercamiento que después se me hizo difícil, por distintos motivos".

Yepes aseguró que una cosa era tratar con Pékerman siendo el capitán de la Selección y otra estando retirado. "No sé por qué, pero afuera se me hizo muy difícil acercarme a José", expresó. Sin embargo, aclaró que no terminó enojado con él y aprovechó el espacio para elogiarlo: "José fue una persona que le dio mucho al fútbol colombiano. Convenció al jugador colombiano que podía pelear a nivel clubes y selección".

Todas las palabras de Mario Alberto Yepes sobre José Pékerman:

"NO ESTOY PELEADO CON PEKERMAN... ÉL LE DIO MUCHO AL FÚTBOL COLOMBIANO"#90MinutosFOX - Mario Yepes elogió a José pese a algún distanciamiento que tuvo. "Nos convenció que podíamos jugar de igual a igual con cualquiera", finalizó. pic.twitter.com/MjiJNVTInL — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 28, 2020

