Al cabo que ni quería: 'Bolillo' Gómez dice que no quiere volver a la Tricolor

Luego de que Carlos Queiroz fuera despedido de la Selección Colombia, uno de los nombres que sonó más fuerte para reemplazar al portugués fue el de Hernán Darío Gómez. 'El Bolillo' era uno de los candidatos más fuertes para llegar a la Tricolor y así firmar su tercer ciclo al frente del equipo cafetero. Al final, decidió volver a Colombia, pero para dirigir a Independiente Medellín.

En su presentación oficial como nuevo DT del Medellín, sí le preguntaron por la Selección Colombia y la posibilidad de volver a dirigirla. Sin rodeos, el Bolillo sentenció que no quiere volver a ser técnico de la Selección nacional. Su último ciclo acabó de forma abrupta por el escándalo en el que se vio involucrado por agredir a una mujer.

"No quiero volver a la Selección Colombia. No supero eso. Mi esposa me ha ayudado mucho. La gente me quiere mucho y sabe la persona que soy. Fue una desgracia en la casa, en mi matrimonio. Cuando me pasó esa situación me quedé encerrado tres meses en la casa...".