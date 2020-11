El duro momento personal que atraviesa Tevez: "No es fácil hablar de esto en televisión"

Es muy difícil encontrar un momento mejor que el que está viviendo desde que volvió de la Juventus allá por 2015.

De la mano de Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme, Carlos Tevez regresó a su mejor nivel y hoy es el mejor jugador del Boca que es vigente campeón del fútbol argentino, líder de su zona en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y que está en octavos de final de la Copa Libertadores.

Después del triunfo por 2-0 ante Newell's en Rosario, donde el Diez marcó el primer gol, el capitán de Boca habló sobre el duro momento personal que atraviesa desde las últimas semanas.

El duro momento familiar de Carlitos Tevez: "El fútbol hizo olvidarme un ratito de las cosas malas". pic.twitter.com/8HsQ72iimn — TyC Sports (@TyCSports) November 9, 2020

"No es fácil hablar de esto en tele, nadie sabe el momento que estoy pasando en lo familiar. Nada que ver a cuando estoy dentro de la cancha, pero es lo único que me hace feliz en este momento porque mi viejo no está bien", aseguró Tevez.

Además, agregó: "El futbol hoy me devolvió ese ratito de olvidarme de las cosas malas y poder disfrutar un poquito. Sí que la estoy pasando mal, no te voy a mentir, pero a meterle con todo".

Por último, sentenció: "Más que mi papá, es mi familia. Contener a mi vieja, estar con mis hermanos. Creo que este momento, como muchos argentinos, es muy complicado, donde mi viejo no está bien, y me cuesta, pero tengo el respaldo de mis compañeros que siguen estando ahí, atrás mío, para que no baje los brazos. Eso hace que uno tenga otra responsabilidad y siga adelante. Eso me tira adelante, no me deja bajar los brazos. En este momento la gente de Boca está cien por cien a mi espalda, diciéndome que no baje los brazos".

