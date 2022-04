Cierra los puños, abre la boca y corre. Y cuando eso ocurre se desata la locura. Lo hizo nada menos que siete veces durante el Sudamericano Sub 20 Femenino de Chile, y con sus goles encaminó a la Selección Colombia a la clasificación al Mundial de la categoría, que será en Costa Rica, durante el mes de agosto.

Para ella también es una revancha, ya que en el 2020, cuando Colombia también había llegado a las instancias finales en busca de su segunda clasificación a una copa del mundo sub 20 (la única participación cafetera fue en 2010), el torneo se canceló por la pandemia de Covid 19. Ella, que formaba parte del equipo con sus jóvenes 16 años y había convertido cinco en la competencia sudamericana, debió esperar dos años más.

El tiempo que pasó entre un torneo y otro dejó en claro que no sólo sigue siendo goleadora sino también que tiene un futuro enorme por delante, a poco de cumplir los 19 años. La pelota busca su pie, como a los 4 años cuando comenzó jugando en Guacarí, a 50 kilómetros de Cali, pese a que su madre no quería que se la pasara en la calle y en los potreros con la pelota.

“En el barrio rodaba siempre a la pelota y a mi me encantaba, aunque mi mamá no quería que jugara. Me decía que era deporte de varones, que eligiera otro… Pero a mi hermano David le sorprendía cómo jugaba y pateaba, y a los 5 me llevó al fútbol de salón”, contó en una entrevista para FIFA.com.

A los 11 años, cuando comenzó a jugar en cancha de 11, fue el apoyo de su tía Oliva la que le permitió seguir: le pagaba los pasajes para ir a entrenar a una hora de su casa y le compraba los botines. No pasó mucho tiempo hasta que tuvo su chance en los seleccionados locales: a los 14 comenzó a defender sus colores.

Fue subcampeona en el 2018 del Sudamericano Sub 17 y jugó el Mundial de Uruguay, marcando dos goles, uno de ellos al luego campeón España, partido en el que fue elegida la mejor jugadora. Campeona luego con el Atlas FC en el torneo Desarrollo de Conmebol Sub 16, fue el América de Cali (donde fue compañera de una de sus inspiraciones, Cata Usme) el que se interesó por tenerla en sus filas. Allí fue campeona en el 2019 y fue parte del 11 ideal de la Copa Libertadores durante dos años consecutivos: 2020 y 2021.

Pero su nombre no sólo copó los titulares por su fútbol: su jerarquía también la llevó a compartir una publicidad de una marca de bebida isotónica en la que apareció en un cartel nada menos que son Serena Williams, Usain Bolt, Michael Jordan y Lionel Messi. En el corto publicitario, Robledo visita el GOAT Camp, un laboratorio secreto de estrellas del deporte, y termina formando parte del quinteto de estrellas.

"Un día volví del entreno y tenía cientos de mensajes en el teléfono. ¡Todos lo habían visto y me felicitaban! Mis compañeras me cargaban: ‘¡Es brutal, tú en una publicidad con Messi!’. Ahí tomé la dimensión del impacto”, contó sobre su semana en Eslovenia filmando el spot que hizo que su rostro recorriera el mundo.

Nada cambió en el espíritu de esta crack nacida un 13 de mayo. Ni siquiera llegar a Europa para jugar en el Tenerife. “Lo que he vivido en Europa es una experiencia muy linda y vengo a aportar lo que llevo allá jugando. Tranquilidad, paciencia y hacer el fútbol lindo, tener la pelota, jugar rápido y no cambiar nuestra alegría y pasión". Son sus siete gritos lo logró.