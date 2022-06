En la útlima década los grande de Sudamérica y varios equipo de Europa han regresado a ver a los futbolistas ecuatoriano jóvenes, quienes han tenido un salto de calidad importante y cada vez salen más talentos. Independiente del Valle fue clave para que esto sucediera, ya que son la mejor cantera del país y han exportado varios futbolistas que ahora son parte de 'La Tri'.

Una de las últimas joyas ecuatorianas que salió es Nilson Angulo. El jugador de Liga de Quito tiene una gran capacidad para gambetear y es determinante en los últimos metros de la cancha. El atacante de 18 años ya ha sido parte de la Selección Ecuatoriana, siendo una muestra del gran nivel que tiene.

La redacción de Bolavip pudo conocer que hay varias ofertas por Nilson Angulo, pero desde Liga de Quito no quieren que eso termine afectando al jugador y por eso negaron que hay interés por él. El jugador del 'Rey de Copas' podría dar el salto al fútbol del exterior, ya que no se juega ninguna copa internacional y si llega una buena oferta no se podrá rechazar.

El futuro de Angulo apunta a ser en el exterior, pero todavía no se conocer los clubes que están interesados por él. Por el momento el jugador es clave para Zubeldía y el DT está haciendo todo lo posible para poder contar con él hasta el final del año, algo que parece complicado.