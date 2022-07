Fue el autor del golazo con el que Delfín SC le ganó a Barcelona SC el fin de semana y ahora Andrés Chicaiza suena como posible refuerzo de los amarillos. El volante otavaleño se refirió al respecto y también sobre un posible regreso a Liga de Quito, club dueño de sus derechos deportivos.

+ Liga de Quito cerca de arreglar estos cuatro refuerzos

+ Gonzalo Plata tiene oficialmente nuevo club

+ ¿Chao Mundial?: Diagnóstico de la lesión de Joao Rojas

“Estoy a préstamo en Delfín, veamos que sucede en un futuro. Siempre hay rumores, nada concreto. Queda desmentido el interés de BSC por mis servicios, estoy concentrado en Delfín”, dijo Chicaiza en charlas con Área Deportiva.

Sobre su situación en Liga de Quito: "Tengo un año más de contrato con LDUQ al final de temporada se verá si regreso o no y ver si puedo terminar bien ese año". Además detalló qué tuvo que ver con su poca continuidad en los albos: "Pablo Repetto no me pidió y el fue claro en eso".

En Delfín SC, Andrés Chicaiza es titular indiscutible y es una de las figuras en su segundo ciclo dentro del cuadro mantense. Habrá que ver si Luis Zubeldía pedirá el regreso de Chicaiza para la siguiente temporada.