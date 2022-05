Por duelo correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Liga de Quito en condición de local recibe la resistencia de Atlético Goianiense en un partido que se realizará este martes 24 de mayo.Las emociones serán transmitidas a través de la pantalla de DIRECTV GO, DIRECV SPORTS, CONMEBOL TV, FANATIZ Y BEINSPORTS.

El juego se realizará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. La última vez que se vieron fue el pasado 5 de abril en un cotejo que terminó con un triunfo por 4 a 0 a favor del elenco brasilero.

Liga de Quito depende de si mismo para poder avanzar a la siguiente fase y sabe que en su territorio podrá ograr la clasificación. Atlético Goianiense se entrenó con la idea de complicar los intereses de su rival y buscará la manera de quedarse con los tres puntos en disputa.

¿Cuándo se enfrentarán Liga de Quito vs. Atlético Goianiense?

El juego se realizará este martes 24 de mayo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Horario por países

Argentina: 21.30 horas por DIRECTV GO y DIRECV SPORTS

Bolivia: 20.30 horas SIN TV

Brasil: 21.30 horas por CONMEBOL TV

Chile: 20.30 horas por DIRECTV GO y DIRECV SPORTS

Colombia: 19.30 horas por DIRECTV GO y DIRECV SPORTS

Ecuador: 19.30 horas por DIRECTV GO y DIRECV SPORTS

México: 19.30 horas SIN TV

Paraguay: 20.30 horas SIN TV

Perú: 19.30 horas por DIRECTV GO y DIRECV SPORTS

Uruguay: 21.30 horas por DIRECTV GO y DIRECV SPORTS

Venezuela: 20.30 horas por DIRECTV GO y DIRECV SPORTS

Estados Unidos: 17.30 horas ET / 20.30 horas PT por FANATIZ y BEINSPORTS