El primer semestre de Emelec no ha sido bueno, quedando fuera de la lucha por la primera etapa en la LigaPro y complicándose en el grupo de la Copa Libertadores frente a un rival muy inferior como Deportivo Táchira. Finalmente el 'Bombillo' clasificó a los octavos de final de la Libertadores, algo que le da un respiro a Ismael Rescalvo, entrenador del equipo.

Rescalvo no ha logrado consolidar una idea de juego desde que llegó a Emelec hace un par de años, a pesar de que han llegado varios refuerzos. Para esta temporada llegaron Eddie Guevara, Burno Pittón, Mauro Quiroga, Gustavo Canto, Roberto Garcés y Jeison Chalá fueron los fichajes, pero ninguno mostró un gran nivel para ganarse un puesto como titular fijo.

Uno de los problemas que presenta el 'Bombillo' en esta temporada es la defensa, tanto así que tuvieron que subir a Joel Quintero desde la reserva ante las constantes lesiones de Canto, Mejía y Leguizamón. Los hinchas vienen pidiendo que se fiche un jugador en esa zona del campo, pero la dirigencia y cuerpo técnico ya tomaron una decisión sobre lo que harán en el mercado de pases.

"Vamos a morir con lo que tenemos", fueron las palabras del DT del 'Bombillo' sobre los posibles refuerzos, dejando claro que no llegará ningún jugador para el segundo semestre. A pesar de que recibirán un poco más de 1 millón de dólares por los octavos de final de la Libertadores, no piensan en refuerzos y no se debe a la parte económica, sino que confían en la plantilla que tienen.