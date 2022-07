Macará vs. Emelec EN VIVO Y EN DIRECTO por la LigaPro de Ecuador

Por la primera jornada de la LigaPro, Macará en condición de local recibe la resistencia del Emelec en un partido que se disputará este domingo 10 de julio. Las emociones de este partido serán transmitidas a través de la pantalla de GOLTV y STAR+.

+SÍGUE EL MINUTO A MINUTO DE ESTE PARTIDO

El encuentro se disputará en el Estadio Bellavista de Ambato. La última vez que se enfrentaron fue el pasado 18 de febrero en un cotejo que terminó 4 a 0 a favor del cuadro eléctrico.

Macará no tuvo los resultados ideales en el certamen anterior y quiere comenzar este torneo con un triunfo para así no ceder más territorio. Emelec, por su lado, no cumplió el objetivo del semestre y buscará la manera de ser protagonista de un certamen que recién empieza.

¿Cuándo se enfrentarán Macará y Emelec?

El partido se jugará este domingo 10 de julio en el Estadio Bellavista de Ambato.

Horario del encuentro

Ecuador: 16.30 horas

¿Cómo VER EN VIVO la transmisión de este partido?

El juego lo podrás disfrutar desde la pantalla de GOLTV y STAR+.