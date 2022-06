El futuro de Richard Carapaz es incierto, debido a que finaliza contrato a finales de este año con el Team INEOS y todavía no ha aceptado la oferta de renovación. 'Richie' quiere conseguir las tres grandes vueltas, pero el INEOS no le ha dado el rol de líder en su totalidad y eso es algo que molesta al ecuatoriano.

'La Locomotora del Carchi' es uno de los mejores ciclistas del mundo y por eso varios equipos han enviado sus ofertas para ficharlo. Hace pocos días se conoció que Carapaz estaría muy cerca de llegar al EF Education-Easy Post, un equipo de primera categoría, pero que está lejos de tener una nómina de ciclistas como la que tiene el INEOS.

El equipos estadounidense ofrece al carchense ser líder y que participe en la gran vuelta que él escoja; sumado al jugoso salario que le quieren pagar, lo hace un destino muy deseable para Carapaz. Esta noticia hizo ruido en el mundo del ciclismo, tanto así que Lance Armstrong, ex ciclista que fue sancionado por dopaje, criticó a 'Richie' por pensar en aceptar esa oferta.

"Gran error por parte de Richard Carapaz. Debe correr, no caminar", fueron las palabras de Armstrong en su cuenta de Twitter. El estadounidense considera que ese cambio sería un paso para atrás en la carrera de 'Richie', ya que el EF no es un equipo que suele pelear las grandes vueltas y no le pueden rodear de buena manera para que el ecuatoriano logra otro título en esas carrera.