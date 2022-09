Por la final de la Copa Sudamericana, Sao Paulo se medirá ante el conjunto de Independiente del Valle en una contienda que se realizará este sábado 1 de octubre. Las emociones de este encuentro serán transmitidas EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de ESPN 2, DIRECTV GO, DIRECTV SPORTS, STAR+, FUBO TV y BEINSPORTS.

+¿Cómo suscribirse a Star+?

Si todavía no lo hiciste, aún estás a tiempo de suscribirte a Star+ para poder disfrutar gratis del mejor deporte y entretenimiento con una amplia cantidad de contenido que posee la plataforma. Puedes hacerlo ingresando en este enlace.

+SÍGUE EL MINUTO A MINUTO DE ESTE PARTIDO

Las emociones de este encuentro se disputarán en el Estadio Mario Alberto Kempes. Será la primera vez que ambos planteles se midan en un duelo oficial.

Sao Paulo demostró los pergaminos que lo postularon a la candidatura como finalista del certamen tras dejar en el camino a Universidad Católica, Ceará y Atlético Goianiense, respectivamente. Los ecuatorianos, por su lado, hicieron méritos para alcanzar esta instancia superando a Lanús, Deportivo Táchira y Melgar en las instancias previas.

+Sao Paulo vs. Independiente del Valle: ¿Cuándo se enfrentarán por la final de la Copa Sudamericana?

El partido se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes el próximo sábado 1 de octubre en un duelo que está pautado para jugarse a partir de las 17.00 horas (Horario Argentino)

Horario por países

Argentina: 17.00 horas por ESPN 2, DIRECTV GO, DIRECTV SPORTS y STAR+

Bolivia: 16.00 horas por STAR+

Brasil: 17.00 horas por CONMEBOL TV

Chile: 17.00 horas por DIRECTV GO, DIRECTV SPORTS y STAR+

Colombia: 15.00 horas por DIRECTV GO, DIRECTV SPORTS y STAR+

Ecuador: 15.00 horas por DIRECTV GO, DIRECTV SPORTS y STAR+

México: 15.00 horas SIN TV

Paraguay: 16.00 horas por STAR+

Perú: 15.00 horas por DIRECTV GO, DIRECTV SPORTS y STAR+

Uruguay: 17.00 horas por DIRECTV GO, DIRECTV SPORTS y STAR+

Venezuela: 16.00 horas por DIRECTV GO, DIRECTV SPORTS y STAR+

Estados Unidos: 13.00 horas PT / 16.00 horas ET por FUBOTV y BEINSPORTS