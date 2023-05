El histórico volante del fútbol ecuatoriano y leyenda de Emelec, Christian Noboa, se refirió a la posibilidad de volver al cuadro azul para el final de su carrera. El futbolista es un sueño para muchos aficionados del ‘Bombillo’.

El ex jugador de Emelec conversó con los colegas de Ecuagol y reveló que su posible regreso a Emelec no pasa por temas de dinero, el futbolista se refirió a un ámbito mucho más personal.

Noboa salió a muy temprana edad de Emelec y prácticamente toda su carrera la hizo en Rusia. El jugador ecuatoriano ya tiene una familia que se ha establecido en ese país, lo cual impide su regreso a Ecuador.

“No es algo sencillo, si fuera de club a club yo lo resuelvo, digo me quiero ir a mi club a regresar a mi casa. No pasa por tema económico, no pasa por tema de club ni nada, pasa por un tema personal, que son mis dos hijos. Si estoy en Emelec, quiero estar al 100%”, le comentó Noboa a Ecuagol.