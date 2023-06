Una nueva edición del Clásico del Astillero se jugará este fin de semana en la LigaPro. El partido más importante del fútbol ecuatoriano también ha dejado goleadas, celebraciones y jugadas muy recordadas.

Uno de esos clásicos que tuvo todos los ingredientes fue el de la segunda etapa de 2012, donde Barcelona SC terminó goleando a Emelec 5×0 en el Monumental. Los amarillos terminaron siendo campeones en aquella temporada.

En ese Clásico también sucedió una jugada que es muy recordada, la patada de Nasuti a Arroyo. El ex defensor de Emelec salió expulsado tras una fuerte agresión contra el volante de Barcelona SC, y en aquel momento uno de los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano.

En diálogo con Diario Extra, Cristian Nasuti reconoció que la patada contra Michael Arroyo respondió a la frustración de la goleada (5×0) y a las gambetas del futbolista en aquel momento.

“Estábamos 5 a 0 y estaba haciendo firuletes. Al ver esto tuve una reación de potrero, porque no había necesidad de hacer eso. Me parece que es un tema de códigos, porque puede que te pase al revés y no creo que te guste”, sentenció Nasuti.