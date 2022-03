Este jueves 17 de marzo de 2022 el principal directivo de Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, conversó con los colegas de Radio Huancavilca sobre la actualidad del fútbol ecuatoriano y también sobre Joao Paredes, quien fue diagnosticado con un problema cardíaco que le podría causar la muerte.

+ Inesperado: Alfaro convocará por primera vez a este jugador para Eliminatorias

+ Se conoció la nueva declaración de Gonzalo Plata tras el accidente que protagonizó

+ ¡Sorpresa! Joao Rojas regresa a la LigaPro

Joao Paredes pasó por 9 de Octubre en 2021 y en este 2022 iba a fichar por Aucas, sin embargo, un problema en su corazón lo privó de jugar para el 'Papá'. El delantero ecuatoriano acordó su llegada a Mushuc Runa, pese a que podría fallecer en cualquier momento en la cancha de fútbol.

La LigaPro permitió que juegue en el campeonato nacional, mientras que, en una declaración que sorprendió a todos los aficionados del fútbol nacional, Luis Alfonso Chango comentó que nadie puede impedirle al fútbolista fallecer en la cancha si ese es su deseo.

"Si Joao Pareces quiere morirse feliz dentro del campo de juego, creo que nadie tiene derecho a impedirlo", comentó el directivo

Joao Paredes no ha sido titular en Mushuc Runa en esta temproada, no obstante, si ha sumado algunos minutos con el 'Ponchito'. En el 2019 también pudo llegar a Liga de Quito, pero su corazón no pasó las pruebas médicas.

La situación de Joao Paredes está marcando un mal precedente para la LigaPro, puesto que, según los médicos si el jugador llega a sufrir un paro cardíaco, este sería fulminante.