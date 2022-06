Este viernes 24 de junio de 2022 Barcelona presentó oficialmente a su nueva contratación, Fidel Martínez. El delantero ecuatoriano llega al 'Ídolo' para vivir su segunda etapa con la camiseta amarilla y con la intención de salir campeón en este año.

Fidel Martínez fue presentado ante los medios de comunicación como el nuevo jugador de Barcelona para esta segunda etapa. El delantero ecuatoriano reconoció que él tenía muchas ganas de regresar al 'Ídolo' y también afirmó que a este no se le puede decir que no.

"Cuando supe la posibilidad de volver no lo dudé, a Barcelona no le puedes decir que no", sentenció el delantero ecuatoriano.