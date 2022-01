Byron Castillo fue uno de los mejores jugadores de Barcelona en la temporada 2021, por lo cual, su futuro podría estar lejos del Ecuador en esta temporada; sin embargo, hasta este 15 de enero aún no queda claro donde podría seguir jugando el mejor lateral derecho de América.

El lateral ecuatoriano tendría ofertas del fútbol mexicano, en especial del León de Ángel Mena. No obstante, parece ser que la cifra no llena las expectativas de Barcelona y del jugador, por lo cual, aún no se concreta una transferencia.

El jugador está realizando los trabajos de pretemporada con Barcelona, puesto que, el lateral sigue perteneciendo al equipo amarillo y si no se concreta una venta con beneficio para todas las partes el muy buen futbolista seguirá jugando en el 'Ídolo'.

En esta temporada, Ecuador podría jugar la cuarta copa mundial de su historia, por lo cual, Castillo también estaría buscando un equipo en el que pueda tener regularidad para seguir siendo convocado por Gustavo Alfaro.