A los hinchas de LDUQ no les gustará: Marini alista once para Sudamericana

Tras la agónica victoria contra U. Católica, Liga de Quito ahora deberá enfrentar a Mushuc Runa por la primera fase de la Copa Sudamericana, encuentro que tendrá nuevamente a los 'albos' sobre la mira tras los malos funcionamientos mostrados en este arranque de temporada.

Los hinchas de Liga de Quito no se sentirán contentos cuando vean el once que saltaría como estelarista en Ambato. Según la alineación publicada por Stalin Cobeña, LDUQ no hará cambios ni pondrá a los jugadores que fueron solicitados por la hinchada.

Jhojan Julio, Adolfo Muñoz, Sebastián González y Jefferson Arce repetirán como titulares, siendo los más criticados desde el arranque de temporada. Tomás Molina, Alexander Alvarado y Joao Ortíz siguen por ahora sin la confianza del técnico.

El once de LDUQ para el partido con Mushuc Runa a las 19h30 es: Falcón; López, Romero, Guerra, Cruz; Piovi, Scotto; Muñoz, González, Julio; Arce.