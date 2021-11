En las últimos días uno de los temas más controversiales en el fútbol ecuatoriano ha sido el futuro de Djorkaeff Reascos quien pese a tener contrato con Liga de Quito un año más, ha estado como objeto de rumores de salida. Su padre, Neicer, también ex jugador del club capitalino se refirió al respecto del futuro de su hijo, revelando que tiene hablado ya todo con un equipo.

"Yo creo que ha habido mucho dimes y diretes, yo no soy el empresario de Djorka, Pepé Chamorro es el representante legal, yo soy su padre y estoy para aconsejarlo, ser un apoyo porque él me lo pide. Está muy concentrado y de momento no habla con la prensa, ya está todo hablado para que Liga renueve su contrato, ya se lo ha propuesto todo y ahora sólo falta que LDU hable con su representante”, inició Néicer en diálogo con ‘Mundo Deportivo’ de radio Cobertura 104.1 FM.

"Djorka ahorita está concentrado primero en la Selección y luego en Liga, que tiene 14 meses de contrato en LDU y si hay alguna oferta o alguna propuesta, tienen que hacerla llegar a LDU o el representante de Djorka hacerla llegar a LDU”, amplió Néicer, ex lateral del club recordando que respetarán el contrato del jugador.