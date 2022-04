Antonio Valencia no se guardó nada en recordar su regreso a Ecuador tras diez años en Europa.

Ya con más de un año desde su retiro, el ecuatoriano Antonio Valencia ha recodado lo que fue su regreso al fútbol local tras 10 años en el Manchester United, el defensor vino a vestir la camiseta de Liga de Quito y pese a lo deportivo, no considera buena la experiencia. El ex lateral se refirió al ambiente con el que se encontró en el país.

+ Cerrado: Liga de Quito tiene nuevo DT hasta el 2023

+ Tres cracks ecuatorianos cuestan nueva fortuna

+ Revelado el nuevo club de Enner Valencia

"No me arrepiento de haber ido a Liga de Quito. Quería estar en Ecuador, con mi gente y mi familia, pero cuando llegué fue todo lo contrario, demasiadas críticas hasta contra mi familia. Ahí decidí hasta dejar el fútbol", dijo Valencia en charlas con El Pulso del Fútol.

Sobre su no llegada a El Nacional pese a que en su momento lo prometió, Valencia fue claro en el tema: "El Nacional está en mi corazon, pero cuando regresé no había directiva ni proyecto, LDUQ me presentó uno y se dio la oportunidad de jugar con ellos", finalizó.

Valencia estuvo poco menos de año y medio con Liga de Quito, en ese tiempo sumó la Copa Ecuador 2019, la Supercopa Ecuador 2020 y fue finalista de la LigaPro del 2019, cayendo finalmente contra Delfín SC en penales.