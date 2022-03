Ayer se disputó el partido de vuelta por la fase 3 de la Copa Libertadores entre Barcelona SC y América MG, el cual terminó con un 0-0 que llevó a definir la serie por penales. Leonel Quiñónez fue el único jugador que no pudo convertir su penal, por lo que el 'Ídolo' quedó eliminado de la Libertadores y ahora disputará la Sudamericana.

Los 'Toreros' enfrentaron a un rival inferior, pero no pudieron derrotarlos y no consiguieron el objetivo de clasificar a la fase de grupos. Tras el partido, Jorge Célico estuvo presente en la rueda de prensa, donde reveló cuál fue el motivo por el que BSC no pudo anotar ni un solo gol en la serie.

"Generamos y no convertimos, hasta un penal no pudimos marcarlo. Esa materia queda pendiente. No pensamos que el rival reduciría tantos espacios. La intervención del arquero fue básica para no convertir las ocasiones que se presentaron", fueron las palabras de Célico, apuntando a la poca contundencia que tuvo el equipo.

El DT de Barcelona SC apuntó en gran parte a los delanteros, ya que Carlos Garcés y Gonzalo Mastriani no pudieron anotar las ocasiones que generó el equipo en los dos partidos. Los 'Toreros' buscarán olvidarse de la eliminación con una victoria en la LigaPro, torneo donde buscarán ganar la primera etapa.