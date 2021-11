El mal momento de cierre de temporada de Barcelona SC ha desembocado en fuertes rumores de la salida de Fabián Bustos para el siguiente año y con esto una serie de nombres que suenan para reemplazarlo, entre ellos un histórico de la selección nacional.

En charlas con Radio La Redonda se le consultó a Álex Darío Aguinaga si aceptaría una oferta de Barcelona SC para ser su nuevo DT, a lo que el 'Guero' fue contundente: "Solo regresaría al país a dirigir la selección de Ecuador".

Aguinaga se encuentra actualmente como parte de Fox Sports México, y no ha dirigido a ningún equipo desde su salida de Liga de Quito en el 2017, antes también estuvo en el Deportivo Cuenca, Barcelona SC, Liga de Loja y los 'albos'.

No es la primera vez que el ex Necaxa se ofrece a la 'Tri', en su momento fue crítico por la decisión de la FEF de nombrar a extranjeros como DTs y no darle oportunidades a los técnicos ecuatorianos.