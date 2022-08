El partido entre Barcelona SC y Liga de Quito que se jugará este domingo, es clave para las aspiraciones de ambos clubes en la pelea por la segunda etapa de la LigaPro. Los 'Toreros' serán locales en el Estadio Monumental y solamente contarán con sus hinchas, ya que no permitirán el ingreso de los visitantes.

Los dirigidos por Jorge Célico vienen de una racha de victorias importantes, consiguiendo la última frente a Orense de la mano de Damián Díaz. El 'Kitu' mostró un gran nivel en ese partido, demostrando que todavía tiene mucho que darle a BSC. Hoy en rueda de prensa el '10' del 'Ídolo' habló sobre el partido con Liga y aprovechó para enviar un mensaje a sus detractores.

"Hablar de mí vende, suena egocéntrico, pero es verdad. Estoy preparado para aguantarlo, no hace falta correr los 90 minutos para jugar, no se juega todo corriendo. Tenemos un plantel con gente que corre, con gente que piensa, que ataja, y un DT que decide cuánto juega cada uno. No voy a correr como Adonis Preciado, pero él seguramente no pensará todo lo que pienso yo", declaró Díaz.

"Es una de las últimas etapas en el club y lo quiero disfrutar y pasarla bien, me toque o no me toque jugar. He tenido errores como todo el mundo, siempre me he manejado con respeto, lo que escriban no me afecta, no traten de desestabilizar porque a mí no me molesta ni me incomoda. Sé lo que hago", finalizó el 'Kitu'.