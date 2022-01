Barcelona SC quiere reforzar su ataque y buscaría el fichaje de un ex jugador de Independiente del Valle.

Los fichajes en Barcelona SC todavía no han terminado. Tras la llegada de Carlos Rodríguez como el nuevo defensa central del equipo, los 'Toreros' están poniendo su enfoque en reforzar la delantera y el mediocampo. La directiva de BSC sabe que no tiene mucho margen económico, y no buscará grandes fichajes.

El jugador elegido para el mediocampo es Joao Ortiz, quien es propiedad de Deflín y las negociaciones no han sido fáciles para el 'Ídolo', por lo que no han podido anunciarlo. Para la delantera, quien podría llegar para reemplazar a Carlos Garcés, es un jugador que quedó campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle en 2019.

'Wacho' Sánchez, periodista ecuatoriano, dio a conocer que varios medios internacionales han informado que Gabriel Torres estaría en la mira de Barcelona SC para darle más peso a su ataque. El goleador panameño militó en Costa Rica, donde anotó varios goles y despertó el interés de algunos clubes sudamericanos.

Torres mostró un gran nivel con Independiente del Valle, siendo el líder en el ataque del equipo que se coronó campeón de la Copa Sudamericana. BSC tendría un diferente tipo de delantero con la presencia del panameño, al ser un jugador que puede ser muy útil para el funcionamiento del equipo con su buen manejo del balón.