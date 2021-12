El buen nivel de Byron Castillo en la Copa Libertadores y las Eliminatorias, hizo que su valor subiera y que Barcelona SC no quiera rebajar el monto para la venta del jugador. El 'Ídolo' ha recibido ofertas por 2 y 2.5 millones de dólares, las cuales no fueron aceptadas y están a la espera de que alguien iguale sus pretensiones.

Castillo fue elegido por la CONMEBOL como el mejor lateral derecho de la Copa Libertadores, un reflejo del buen rendimiento que tuvo. Los 'Toreros' estaban pidiendo 6 millones de dólares para vender al ecuatoriano, pero ahora tienen un nuevo precio al ver que los equipos no están dispuestos a gastar mucho en el mercado de pases.

El periodista León Pacheco dio a conocer que los dirigentes de Barcelona SC aceptarían una propuesta a partir de los 5 millones de dólares, es decir 1 millón de dólares menos de lo que estaban pidiendo hace unas semanas. El valor sigue siendo alto, pero bajaron las pretensiones para poder concretar algo.

La pandemia ha afectado los ingresos de todos los equipos en el mundo, por lo que no se cuenta con la misma cantidad de dinero que hace dos años. El valor de los fichajes a nivel mundial ha disminuido, siendo una clara muestra de que no se puede pedir demasiado dinero por un jugador, sino no será transferido por un buen tiempo.