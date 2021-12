El extremo ecuatoriano no continuará en Liga de Quito.

Pocos son los nombres que Liga de Quito tiene como prioridad renovar, entre ellos se encuentra el extremo ecuatoriano Billy Arce. Mientras los 'albos' hacen los últimos esfuerzos posibles para mantenerlo, en la prensa internacional dan detalles sobre su futuro.

Según la prensa de Brasil, el Santos de dicho país está interesado en contar con el ecuatoriano a tal punto que se ponen como los más opcionados para quedarse con los servicios del 'tricolor'. El interés del cuadro Paulista por el ex Independiente del Valle no es nuevo.

El jugador pertenece al Brighton de Inglaterra quienes no lo tienen en planes para la siguiente temporada pero no quieren desprenderse de él en otro préstamo, sino venderlo definitivamente, operación que Liga de Quito no puede afrontar.

El representante del jugador había señalado que tiene ofertas de Brasil, México y Europa para Arce mencionando que su permanencia en Liga de Quito es complicada.