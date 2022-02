Este domingo 6 de febrero de 2022 Barcelona utilizó sus redes sociales para confirmar la lista de convocados para el partido contra el Montevideo City Torque en Uruguay. En la lista de los jugadores del 'Ídolo' se encuentra Bruno Piñatares, que viajó pese a estar suspendido.

La hinchada se mostró muy enojada en redes sociales cuando se confirmó la lista de jugadores de Barcelona que viaja a Uruguay, puesto que, se 'señala' el nombre de Bruno Piñatares, quien está suspendido para jugar la primera fecha.

Por otro lado, desde Barcelona se confirmó que el jugador viaja para no perder ritmo; no obstante se confirmó que 'Tito' Valencia, quien también está suspendido para el torneo, no viajó con el resto del plantel a Uruguay.

El partido entre Barcelona y Montevideo City Torque se jugará este martes 8 de febrero de 2022 a las 19H30. El 'Ídolo' buscará encaminar su clasificación a la zona de grupos de la Copa Libertadores.