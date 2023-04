En las últimas horas se informó que Javier Burrai era una importante alternativa para reforzar el arco de Cruz Azul en la Liga MX. El arquero argentino vive un gran presente en Barcelona SC y es uno de los mejores porteros de la LigaPro.

Javier Burrai renovó en este año con Barcelona SC, de ahí que, su salida al fútbol mexicano sería muy complicada, además, esta podría complicar su trámite de naturalización, algo que interesa mucho al portero y a BSC.

Un referente de Emelec en la última década y también un arquero que llegó a la Selección de Ecuador, Esteban Dreer, creó polémica al afirmar que el actual capitán y referente de Barcelona SC, no tiene el nivel para rendir en México.

"Burrai no tiene cualidades para rendir en México. Es un arquero para donde está, no lo veo en México, no es un arquero técnico con los pies", comentó el ex arquero de Emelec en Marca 90.