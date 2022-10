En abril de este año, Aucas confirmó la llegada de César Farías como su entrenador. Desde entonces, los 'Orientales' no conocen la derrota y están a un paso de ganar la segunda etapa de la LigaPro, lo que dará el derecho de disputar las finales contra Barcelona SC y jugar la Copa Libertadores 2023.

El entrenador venezolano demostró en pocos meses que es uno de los mejores entrenadores del fútbol ecuatoriano y superó en varias a sus colegas cuando los enfrentó. Los hinchas de los clubes grandes empezaron a pedir que Farías los dirija ante los buenos resultados que consiguió, pero esto es un deseo que no se podrá cumplir.

César Farías dio una entrevista para el periodista Óscar Portilla, en la que confirmó que seguirá en Aucas: "Sí, no tengo ninguna duda de eso (continuar en Aucas). Sé que se especulan muchas cosas, pero estoy acostumbrado a trabajar con un buen binomio (cuerpo técnic y directiva), he tenido que trabajar con personas que no me quieren y he podido rendir, pero no es lo más grato".

"Eso no se consigue todos los días, y hoy lo quiero disfrutar. Quiero agradecer el respeto que han tenido hacia mí toda la hinchada del Aucas y todos los miembros de esta institución. Y no quiero perderlo tan rápido, quiero que me permitan seguir disfrutando de esto. Ya podemos decir tenemos la Copa Libertadores y vamos a trabajar para ella”, continuó el DT.

"A veces no se tocan estos temas, pero difícilmente me puedan pagar lo que se paga en Aucas. Hay que reconocerle al Señor Walker que se atrevió a traer a un DT que estaba en la Eliminatoria, en selección, que son otros números, pero esa inversión vamos a trabajar día a día por honrarla y que sea satisfactoria para la gente", finalizó el venezolano.