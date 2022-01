Cruz Azul no está contento con el 'Cuco' Angulo y el ecuatoriano fue ofrecido a un equipo ecuatoriano.

Hace algunas semanas salió a la luz que Bryan Angulo no se presentó a entrenar con Cruz Azul, algo que causó malestar en el club mexicano y multaron al jugador por no cumplir con sus obligaciones. En la 'Máquina Cementera' no quedaron nada contentos con el ecuatoriano y desde México se conoció que le estaban buscando salida.

El rendimiento de Angulo en el último año fue muy bueno, siendo un gran revulsivo para su equipo y marcando goles importantes que ayudaron a que Cruz Azul consiga un título de la Liga MX tras una larga sequía. Eso no fue suficiente para la 'Máquina' y ahora se conoció que el ecuatoriano fue ofrecido a un equipo de la LigaPro.

'Wacho' Sánchez, periodista ecuatoriano, informó en su cuenta de Twitter que Brayan Angulo fue ofrecido a Barcelona SC para reforzar su ataque. La llegada del 'Cuco' a BSC no es fácil, ya que Cruz Azul quiere 500 mil dólares por un préstamo de dos años, y el salario del delantero supera los 35 mil dólares, monto tope que existe en la plantilla canaria.

Estas cifras son muy altas para el fútbol ecuatoriano, pero hay que recordar que Barcelona SC está a punto de vender a Byron Castillo por varios millones y eso les dará margen para algún fichaje más. Por el momento Angulo está lejos del 'Ídolo del Astillero', pero en los próximos días esto podrá cambiar.