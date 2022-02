Independiente del Valle sigue sumando nombres que podrían dar el salto al exterior, en esta ocasión no se trataría de una joven promesa sino uno de los pocos referentes que aún quedan del campeonato de la Copa Sudamericana 2019.

El defensor ecuatoriano Luis Segovia estaría listo para dar el salto al exterior, según información del periodista Braian Avalos. El comunicador señala que el fútbol argentino sería el destino del central de largo recorrido con los 'Rayados'.

El equipo no ha sido mencionado pero no es la primera vez en estos meses que trasciende que Segovia puede salir. Sobre el cierre del 2021 Segovia confirmó que estaba en planes del Palmeiras de Brasil pero finalmente no prosperó.

Segovia es uno de los pocos nombres que quedan de los campeones de la Copa Sudamericana 2019 y LigaPro 2021 junto a Richard Shunke, Cristian Pellerano, Moisés Ramírez entre otros.