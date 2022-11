La LigaPro 2023 está cerca de tener a un nuevo jugador de renombre Mundial de cara a la siguiente temporada y es que según reporta la prensa local uno de los campeones de Alemania 2006 tiene todo listo para venir a dirigir a nuestro país.

Mauro Camoranesi está casi definido como el nuevo entrenador del Deportivo Cuenca según el periodista César Luis Merlo. El argentino naturalizado italiano y que alzó la Copa del Mundo en el 2006 tiene todo listo para seguir el proyecto 'morlaco'.

Camoranesi 'heredará' el cuerpo técnico que dejó el entrenador argentino Gabriel Schurrer, quien no renovó con los azuayos por motivos personales, aún no se conoce si el ex volante central tendrá alguien propio en su equipo.

Es la segunda vez que el Deportivo Cuenca busca la llegada del argentino, la primera fue a inicios de esta temporada pero no se dieron los acuerdos económicos.