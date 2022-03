Liga de Quito sondeó a este delantero, quien finalmente no pudo negociar con los 'albos'.

Además de la incorporación del argentino Tomás Molina, Liga de Quito buscó un delantero ecuatoriano que pueda hacerle recambio a Djorkaeff Reascos, hoy en Newells Old Boys, finalmente llegó Bryan de Jesús pero desde la prensa local revelan que hubo una primera opción que por motivos extrafutbolísticos no se pudo dar.

+ Barcelona SC iría por seleccionado ecuatoriano

+ Emelec busca un central, estas son las opciones

+ Barcelona SC pide esta fortuna por Emmanuel Martínez

En charlas con los medios, Roberto 'Tuka' Ordóñez comentó que una de las opciones que tuvo a inicios de año fue Liga de Quito, quienes lo sondearon pero descartaron por la situación contractual que vive con SD Aucas, quienes no lo ceden ni lo toman en cuenta.

En conversaciones con Play FM, Ordóñez también señaló que por la negativa de Aucas de desprenderse de él perdió la opción de jugar en el exterior, en concreto Perú y Bolivia. "He pedido que me cedan, son nueve meses los que no cobro", recordó.

Ordóñez, goleador y campeón con Delfín SC 2019, se encuentra trabajando con las juveniles de SD Aucas, en Ecuador también tiene la opción de Mushuc Runa pero según directivos del cuadro ambateño tendría que bajar sus aspiraciones salariales para llegar.