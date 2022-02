Después de varias semanas fuera de la convocatoria, Carlos Gruezo volvió a tener minutos con el Augsburg en la Bundesliga. El ecuatoriano arrancó el partido contra Freiburg desde el inicio y estuvo en la cancha durante 60' minutos.

Carlos Gruezo volvió a ser tomado en cuenta por el Augsburg después de casi 2 meses de su último partido como titular y también convocatoria. El tricolor se mostró un poco lento en la cancha producto de la falta de ritmo de los últimos meses.

El ecuatoriano fue cambiado al minuto 60' después de no dejar su mejor rendimiento; no obstante, no deja de ser una gran noticia para Gustavo Alfaro y para 'La Tri' que el volante pueda volver a tener ritmo de competencia.

Por otro lado, el Augsburg está perdiendo el partido contra el Freiburg y si el resultado se mantiene, el equipo del ecuatoriano volverá a caer a puestos de descenso.