Recientemente se aprobó un nuevo límite para el cupo de extranjeros en los equipos de la LigaPro, mismo que se estiró a ocho jugadores por equipo. Esto polarizó las opiniones al respecto y Carlos Tenorio, presidente de la Asociación de Futbolistas Ecuatorianos, está en contra.

El exjugador y leyenda de la Selección de Ecuador, Carlos Tenorio, preside la AFE y concedió una entrevista a Radio La Red en la que dejó clara su postura en contra del nuevo límite de ocho extranjeros por equipo en la LigaPro.

"Aplaudo la postura de los clubes que no apoyaron la medida, porque no es un tema dirigencial, sino de un tema que nos toca a los ecuatorianos y al mundo del fútbol. Mi deber es respaldar los derechos de los futbolistas y esto es algo que, sin duda, toca sus derechos", dijo el exfutbolista.

Tenorio confirmó que tomará cartas en el asunto: "Yo soy la voz de los jugadores y juveniles que no tienen voz. No he visto a la FEF manifestarse. Necesitamos ver la opinión de Enner Valencia como capitán de la Selección, pero yo, como representante y gloria del fútbol, voy a defender a nuestros jugadores. Se han comunicado jugadores de varios equipos buscando respaldo. Es momento de planificar lo que va a pasar con el fútbol ecuatoriano, porque si vamos a utilizar la plata en jugadores extranjeros, tienen que marcar la diferencia".

Luego, agregó que podría convocar a un paro de jugadores: "Si las cosas no se dan por la vía correcta o no hay diálogo para la revocatoria de la decisión, vamos a convocar a un paro del fútbol ecuatoriano. Esto no lo podemos permitir. Si mañana hay una respuesta, debe ser consensuada por todos los actores de fútbol ecuatoriano. Nada tiene que ser oculto".

Tenorio no escondió su molestia con respecto al tema: "No podemos permitir esto, es un despropósito total. Esto necesita una explicación y no la que ya nos dieron de que ‘el ecuatoriano es muy caro’. La explicación debe ser en función de porqué la decisión fue tomada entre ellos, porque así fue. Se han comunicado conmigo muchas glorias indicando que me respaldan, eso me alegra. No vamos a permitir que dos o tres tomen decisiones que perjudiquen a todo el fútbol ecuatoriano, incluyendo al femenino".