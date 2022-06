A falta de confirmación oficial, es un hecho que Byron Castillo no seguirá en Barcelona SC para la segunda mitad de la LigaPro y en el club amarillo ya están analizando nombres que puedan reforzar esa banda. Este jueves desde la prensa local dan detalles de un nombre que fue sugerido por el entrenador Jorge Célico a la directiva.

El periodista Washington Sánchez dio a conocer en Marca 90 que el estratega argentino recomendó a John Jairo Espinoza como posible refuerzo para cubrir ese espacio en la banda. Espinoza dejó SD Aucas para ir a la MLS hace una temporada.

En el puesto de lateral derecho, Barcelona SC tienen a Pedro Pablo Velasco y a Tito Valencia, ambos elementos no han tenido un rendimiento superlativo como para ser relevos del futuro lateral del Pachuca o León de México.

Espinoza no tiene continuidad en el Chicago Fire de la MLS por lo que no vería con malos ojos un préstamo, aunque en tema económico la liga norteamericana es mayor. El jugador también fue parte del Ecuador campeón sudamericano sub 20.