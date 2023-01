Este martes 17 de enero de 2023 Aucas invitó a varios medios de comunicación y periodistas a la presentación de planes de trabajo para este nuevo curso. Uno de los presentes en el evento fue el técnico campeón invicto del fútbol ecuatoriano, César Farías.

César Farías llegó a Aucas a mitad de 2022 y desde ese momento le cambió la cara a un equipo que terminaría siendo campeón del fútbol ecuatoriano. El técnico venezolano aún no sabe lo que es ser derrotado en el fútbol de la LigaPro, tras terminar invicto la segunda etapa y las finales.

El técnico venezolano ya ha dirigido a varias selecciones en el fútbol sudamericano, de ahí que, se lo relacione con Ecuador tras la salida de Gustavo Alfaro, sin embargo, el entrenador campeón del fútbol ecuatoriano descartó llegar a la Selección de Ecuador.

"No no hablo de supuestos, yo hoy estoy en el Aucas. Me siento feliz. A mí nadie nunca me ha hablado de selección, me honran los que dicen eso, pero no es cierto, no estoy en los planes de nadie, solo en los de Aucas", comentó el estratega.