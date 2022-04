Una de las remontadas más recordadas en los últimos años del fútbol ecuatoriano ha sido el paso de Delfín SC a la final de la Copa Ecuador contra Barcelona SC, esto pese a haber perdido 4-1 en el Monumental de Guayaquil. Este jueves el entrenador 'torero' de ese entonces Leonardo Ramos volvió a recordar al respecto.

+ Liga de Quito tiene nuevo refuerzo

+ (VIDEO) La viral reacción de Moisés Caicedo ante De Bruyne

+ Zubeldía aún no responde a LDUQ por esto

En charla con el programa Tirando Paredes de Uruguay, recordó su paso y salida de BSC: "En Barcelona SC casi que me voy en descontrol. El presidente Pancho Cevallos me dijo que unos jugadores se habían vendido a Delfín SC, le dije que los sacara y me contestó que no podía", aseguró sin dar nombres.

"El primer tiempo contra Delfín SC (en la vuelta en el Jocay) era para ir ganando 3-0, luego en el segundo tiempo cuando se fueron dando los goles en contra me di vuelta y le dije a mi cuerpo técnico que hasta ahí llegaba, supe que los rumores de los jugadores vendidos eran cierto", continuó.

"Más allá de ese partido, debí haberme quedado en Barcelona SC. Cevallos fue a mi casa cuatro días a intentar convencerme, hoy me di cuenta que mi salida fue un error"; finalizó Ramos quien dejó el club tras discusiones y polémicas.