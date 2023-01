Los partidos de presentación son, desde hace varios años, importantes eventos que no solo sirven para preparar la temporada, sino también para presentar todo tipo de novedades de cara al nuevo año futbolístico.

En el caso de Mushuc Runa, la temporada 2023 podría traer varios cambios, tal como reconoció el presidente vitalicio del club, Luis Chango, en declaraciones para Radio Indoamércia.

El periodista, Jorge Fernando Taipe, reveló que Mushuc Runa ya envió la invitación para que Barcelona forme parte de la noche de presentación de "El Ponchito", evento que se realizará el próximo 19 de febrero.

Dicho partido se disputaría en el Estadio Echaleche aunque el porpio Chango reveló, en entrevista con ABCDeportivo que Mushuc Runa podría cambiar de sede y jugar en Riobamba en 2023: "En tres ocasiones me he reunido con el actual alcalde, pero mientras siga él, no jugaremos en Ambato". Además añadió: "Hemos conversado con la Asociación de Chimborazo y es nuestra opción".