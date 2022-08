Ismael Rescalvo ha sido señalado como el responsable del mal momento de Emelec, sin embargo los azules no lo cesan.

¿Convence a los hinchas?: Directiva de Emelec da dos razones para no sacar a Rescalvo

Tras casi cuatro años en el cargo, Emelec no ha podido conseguir algún título con Ismael Rescalvo como entrenador y varios sectores de la prensa e hinchada señalan al DT español como responsable. Desde la directiva del club explican porque pese a los malos resultados recientes no cesan del cargo a su actual cuerpo técnico.

En charlas con Radio Centro, Edmundo Vejar, vicepresidente de Emelec explicó los dos motivos para no rescindir el contrato del DT, en lo deportivo declaró: "Tenemos 7ptos y la posibilidad de ganar la etapa sigue ahí", ponderó.

Luego explicó un motivo extrafutbolístico que para muchos es la verdadera razón de peso: "Somos una directiva saliente, no podemos contratar a un nuevo entrenador". El vicepresidente no quiere condicionar a sus sucesores con un estratega que puede no alinearse a lo que ellos quieren.

Rescalvo llegó proveniente de Independiente del Valle tras pagarse su cláusula de salida desde ahí no ha podido conseguir un trofeo con los azules, lo más cerca que estuvo fue en la final de la LigaPro 2021.